Calciomercato Inter, che retroscena: “Rifiutati 33 milioni per lui”

Calciomercato Inter, il nome di De Paul resta un obiettivo? Intanto, il responsabile scouting dell’Udinese rivela un retroscena del passato

Un profilo come il suo, ha sempre fatto gola alle big del nostro campionato, anche se l’Udinese continua a resistere agli assalti ricevuti durante ogni sessione di mercato. Rodrigo De Paul, però, piace ancora e tanto a parecchi direttori sportivi nostrani, che non smettono di seguirlo e corteggiarlo nonostante l’annata buia del suo Udinese. Tra i suoi ammiratori c’è soprattutto l’Inter, che in passato ha mostrato di voler fare sul serio per lui, come ha rivelato recentemente Andrea Carnevale, responsabile dell’area scouting della società friulana.

Calciomercato Inter, Carnevale rivela: “Rifiutati dai nerazzurri 33 milioni per De Paul”

“In passato, ci sono stati tanti club che hanno mostrato il loro interesse per Rodrigo – rivela Carnevale ai microfoni di ‘Radio Punto Nuovo’ – Basti pensare che, la scorsa stagione, una società molto importante come l’Inter è arrivata ad offrire 33 milioni per lui, ma abbiamo rifiutato. De Paul resta un un calciatore appetibile e su di lui ci sono ancora molte società che continuano a seguirlo. Anche il Napoli si è fatto vivo in passato. Abbiamo preferito tenerlo un altro anno, ma adesso è giunto il momento in cui può approdare in un grande club”.

