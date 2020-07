Sassuolo-Juventus, formazioni UFFICIALI | Le scelte di Sarri

La Juventus è pronta per la trasferta di Sassuolo, Sarri ha scelto l’undici che scenderà in campo: le formazioni ufficiali.

Il 33esimo turno di Serie A porta la Juventus in Emilia-Romagna: ad attendere i bianconeri c’è il Sassuolo. Maurizio Sarri ha scelto gli undici che scenderanno in campo: turno di riposo per Bonucci, non al meglio, al suo posto ci sarà il ritorno di Chiellini. Rotazione anche a centrocampo, con Matuidi che prende il posto di Rabiot. In avanti ci sarà Higuain al fianco di Cristiano Ronaldo. Poche sorprese, invece, da De Zerbi che schiera la formazione tipo.

Sassuolo-Juventus, le formazioni ufficiali | Sarri punta su Higuain!

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Peluso, Kyriakopoulos; Magnanelli, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo. All. De Zerbi

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Higuain, Cristiano Ronaldo. All. Sarri

