Milan-Parma, i convocati | Un altro infortunio per Pioli!

Stefano Pioli ha diramato la lista dei convocati per la sfida con il Parma: emergenza infortuni per il Milan, si ferma un altro giocatore.

Il Milan sta vivendo il miglior momento da quando è arrivato Pioli in panchina. I rossoneri nelle ultime giornate hanno avuto la meglio su Lazio e Juventus e sono usciti incolumi anche dal ‘San Paolo’. Per la sfida di questa sera contro il Parma, però, il tecnico emiliano dovrà fare i conti con le tante assenze: oltre a Saelemaekers e Castillejo, infatti, si è fermato anche Paqueta. Il trequartista brasiliano ha riscontrato un problema al legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro e non ci sarà contro i ‘Crociati’. Non è ancora chiara l’entità dell’infortunio di Paqueta, che nei prossimi giorni sarà sottoposto ad esami strumentali. Ecco l’elenco dei convocati di Stefano Pioli.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, riscatto UFFICIALE | E’ tutto del Milan!

Milan-Parma, I convocati di Pioli

PORTIERI

Begovic, A. Donnarumma, G. Donnarumma

DIFENSORI

Calabria, Conti, Gabbia, Hernandez, Kjær, Laxalt, Romagnoli.

CENTROCAMPISTI

Bennacer, Biglia, Bonaventura, Brescianini, Calhanoglu, Kessie, Krunić, Olzer.

ATTACCANTI

Colombo, Ibrahimovic, Leao, Maldini, Rebic.

RM

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, colpo ‘finanziato’ da Skriniar | Assalto decisivo!

Juventus, Paratici anticipa l’Inter | Scambio alla pari con Douglas Costa

Calciomercato Inter, altro top club su Lautaro | “Piace molto”