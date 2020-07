Sassuolo-Juventus, il terzino salta il match | Trasportato in ospedale

Dopo Muriel un altro calciatore della Serie A è stato trasportato in ospedale e salterà la prossima sfida di campionato: ecco tutti i dettagli

Non ci sarà per la sfida contro la Juventus, in programma questa sera, mercoledì 15 luglio 2020. Il terzino sinistro del Sassuolo, Rogerio, ha rimediato un colpo alla testa nell’ultimo allenamento ed è stato trasportato subito in ospedale. Come svelato da “Sky Sport” lo spiacevole episodio è avvenuto nella rifinitura di ieri pomeriggio venendo immobilizzato dai dottori. Il giocatore del Sassuolo è stato sempre cosciente e si capiranno meglio i dettagli con i prossimi esami. De Zerbi dovrà a fare meno del laterale brasiliano, che seguirà da lontano i suoi compagni.

De Zerbi conferma il trio composto da Berardi, Djuricic e Boga alle spalle di Caputo. A sinistra giocherà Kyriakopoulos con Muldur sulla destra: al centro della difesa spazio a Chiriches e Ferrari.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, G. Ferrari, Kyriakopoulos; Magnanelli, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo. All.: De Zerbi

Sarri, invece, sceglie il solito 4-3-3 con un turno di riposo a Bonucci: giocheranno De Ligt e Rugani. Tridente offensivo formato da Bernardeschi, Dybala e Cristiano Ronaldo.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, De Ligt, Rugani, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Cristiano Ronaldo. All.: Sarri

