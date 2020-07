La Juventus segue Lacazette per l’attacco, che piace anche all’Inter. I bianconeri potrebbero inserire Douglas Costa nell’affare con l’Arsenal

Prende corpo l’ipotesi Alexandre Lacazette per la Juventus. Milik resta in cima alle preferenze della società campione d’Italia, anche se permangono delle difficoltà oggettive nel trovare un punto d’incontro con il Napoli sul prezzo del polacco e le possibili contropartite da inserire nell’operazione. Il francese dell’Arsenal ha una valutazione tra i 40 e i 50 milioni di euro, simile alle richieste di De Laurentiis per l’ex Ajax. Juve e Atletico avrebbero già sondato il terreno con l’entourage di Lacazette, che in Italia piace anche all’Inter in caso di partenza di Lautaro Martinez.

Juventus, Douglas Costa decisivo nell’affare Lacazette

La Juve tiene viva quindi un’altra pista per l’attacco, che vedrà molto probabilmente Higuain lasciare definitivamente Torino. Lacazette è un profilo gradito alla dirigenza e a Sarri per le sue caratteristiche, che ben si sposerebbero in un ipotetico tridente con Cristiano Ronaldo e Dybala. L’ex Lione è sotto contratto fino al 2022 e senza una proposta concreta per il rinnovo potrebbe anche decidere di lasciare Londra per tentare una nuova avventura. Lacazette ha un ingaggio pesante da oltre 9 milioni a stagione, con Paratici che cercherebbe quindi di inserire delle contropartite nell’affare per abbassare la cifra cash. Rugani, Bernardeschi e Rabiot non stuzzicherebbero tanto l’Arsenal, con la ‘Vecchia Signora’ che potrebbe così pensare di sacrificare Douglas Costa per arrivare al 29enne attaccante transalpino.

Il nazionale brasiliano ha una valutazione intorno ai 45 milioni di euro e nelle intenzioni della Juve finirebbe alla corte di Arteta in uno scambio alla pari. Vedremo se nelle prossime settimane Paratici insisterà per il colpo Lacazette in attacco…

G.M.