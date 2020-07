Calciomercato Roma, un flop dell’Inter con Spalletti | Doppio arrivo!

La Roma con ogni probabilità cambierà allenatore al termine della stagione. Col ritorno di Spalletti possibile colpo Kondogbia

La sessione ‘estiva’ di calciomercato si avvicina e le società cominciano a ragionare in ottica della nuova stagione. Notizie dalla Spagna aprono a nuove clamorose ipotesi anche per la Serie A. Secondo quanto riferito da El Chiringuito, infatti, il Valencia avrebbe intenzione di vendere ben 7 calciatori nella prossima finestra di mercato e tra questi figurerebbe anche l’ex Inter Geoffry Kondogbia. Il francese potrebbe tornare in Italia e più precisamente potrebbe approdare alla Roma, club che da tempo cerca uomini di sostanza e qualità per la zona mediana.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, colpo ‘finanziato’ da Skriniar | Assalto decisivo!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, via Dybala | Ecco cifra e destinazione

Kondogbia-Roma, il francese di nuovo con Spalletti

Ecco allora che per i giallorossi l’ex nerazzurro farebbe proprio al caso giusto. Ipotesi che potrebbe essere rafforzata da uno scenario piuttosto plausibile: il ritorno di Luciano Spalletti sulla panchina capitolina. Paulo Fonseca non ha infatti soddisfatto la dirigenza romanista, che lo ha sempre messo in discussione. Al termine della stagione è probabile che avvenga un nuovo cambio alla guida del club, con il possibile nuovo ritorno dell’ex Zenit. Con sé Spalletti potrebbe accogliere Kondogbia, calciatore che ha sempre apprezzato e che ha cercato di trattenere ad ogni costo all’Inter.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Ora le strade del tecnico e quelle del centrocampista potrebbero incrociarsi di nuovo a Roma. I presupposti perchè venga intavolata una trattativa ci sono tutti ma molto dipenderà anche dalla volontà della dirigenza giallorossa.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Atalanta, incidente Muriel | Il comunicato UFFICIALE della società

Calciomercato, clamoroso Allegri-Inter | C’è il contatto!