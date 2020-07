Calciomercato, bomba dalla Spagna | Duello Milan-Inter per il bomber

Le strade di calciomercato di Inter e Milan sono destinate ad incrociarsi nelle prossime settimane: nel mirino l’attaccante protagonista in Spagna

Obiettivi diversi in stagione, visto che l’Inter di Conte nonostante l’ultimo periodo negativo giocherà la prossima Champions League. Discorso che non vale per i rossoneri, a caccia della qualificazione all’Europa League in un estate di calciomercato che porterà una vera e propria rivoluzione in casa Milan. Ad accomunare i due club milanesi vi sarebbe il bomber protagonista in Liga: Marotta e Gazidis guardano in Spagna.

Calciomercato Milan e Inter, sfida in Spagna per l’attaccante: i dettagli

Secondo quanto riportato da ‘fichajes.net’, Milan ed Inter sarebbero sulle tracce della punta del Valencia, Rodrigo. Il bomber brasiliano ma naturalizzato spagnolo è in cima alla lista dei club per rinforzare il reparto offensivo. Da un lato i rossoneri che perderanno con ogni probabilità Ibrahimovic, pronto a tornare in Svezia.

Dall’altro la compagine di Conte vedrà la cessione di Lautaro, ormai ad un passo dal Barcellona. Ecco perchè il profilo di Rodrigo alletta non poco i club meneghini. Nella scorsa stagione il Valencia rifiutò ben 50 milioni di euro dall’Atletico Madrid per la punta 29enne, adesso la situazione (e la valutazione) intorno al classe 91′ sarebbe diminuita drasticamente.

Sul giocatore, in scadenza nel giugno 2022, dodici mesi fa era piombato anche il Napoli salvo poi virare su altri profili.

