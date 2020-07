Calciomercato Juventus, Idea Kroos | Lite Sarri-Ronaldo!

La partenza di Toni Kroos da Madrid è possibile e la Juventus starebbe valutando l’acquisto: Sarri e Ronaldo hanno opinioni discordanti.

La scalata della Juventus verso la vetta del calcio europeo prosegue a passi spediti: i bianconeri hanno già siglato gli acquisti di Kulusevski ed Arthur per la prossima stagione. Nelle ultime settimane, però, il tema più discusso a Torino sarebbe quello relativo a Toni Kroos. Il centrocampista tedesco, secondo quanto rivelato dal giornalista ‘Rai’ Paolo Paganini, non sarebbe più considerato incedibile a Madrid. Il Real vuole dare fiducia a Van de Beek e potrebbe cedere Kroos. La Juventus sarebbe la favorita per aggiudicarsi il centrocampista della ‘Mannschaft’.

Calciomercato Juventus, Kroos è possibile | Sarri è dubbioso

L’arrivo di Toni Kroos alla Juventus non è fantascienza: il centrocampista tedesco sarebbe stato individuato come il possibile sacrificato sul mercato dal Real Madrid. Ai bianconeri basterebbero 50 milioni per ottenere il cartellino del campione del mondo e altri 6/7 milioni di euro netti all’anno per il suo ingaggio. I costi dell’operazione, quindi, sarebbero perfettamente sostenibili dalle finanze della Juventus. Al momento, però, Paratici starebbe aspettando prima di dare l’assalto al tedesco: Sarri è dubbioso sul suo arrivo.

Le incertezze del tecnico di Figline su Toni Kroos non sarebbero state prese bene da Cristiano Ronaldo. Il portoghese, che è stato compagno di squadra del tedesco a Madrid, lo considera un top player assoluto e sarebbe furioso con Sarri. Le quotazioni di Kroos a Torino sono comunque in rialzo: Paratici è da sempre un grande fan del centrocampista del Real e nelle prossime settimane potrebbe affondare il colpo. L’uomo di caratura internazionale da inserire nella mediana bianconera, alla fine, potrebbe essere proprio Toni Kroos.

