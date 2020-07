Calciomercato Inter, colpo ‘finanziato’ da Skriniar | Assalto decisivo!

Milan Skriniar potrebbe lasciare l’Inter al termine della stagione. Cessione in vista per il difensore slovacco: un tesoretto per arrivare al top player!

L’Inter vuole colmare il gap con la Juventus e con le altre big d’Europa. E per farlo la società nerazzurra è sempre molto forte sul fronte mercato dopo il colpo Hakimi per le corsie esterne. Non solo acquisti, ma anche cessioni in vista: uno degli indiziati a partire è il centrale slovacco, Milan Skriniar, pronto a dire al termine della stagione con una valutazione intorno a 60-70 milioni di euro. Sulle sue tracce ci sarebbero le big d’Europa, tra cui le due squadre di Manchester, pronte a sborsare la cifra richiesta dall’Inter.

Calciomercato Inter, colpo Kante per la mediana

Come svelato dall’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” la stessa società nerazzurra starebbe provando l’assalto decisivo al centrocampista francese del Chelsea, Kante, che rappresenterebbe il sogno di Conte per la mediana.

L’Inter così starebbe pensando prima ad una cessione eccellente per poi investire la cifra sul mercato per arrivare proprio al giocatore dei “Blues“, che lo stesso allenatore salentino conosce molto bene dopo l’esperienza alla guida del Chelsea. In Inghilterra parlando di una possibile cessione di Kante su una base di 60-70 milioni, la stessa cifra richiesta per l’addio di Milan Skriniar.

