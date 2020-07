Suning avrebbe deciso di operare una rivoluzione nella guida tecnica dell’Inter e avrebbe già il prossimo allenatore: Eriksen esulta.

L’impatto di Antonio Conte sulla panchina nerazzurra, a sei giornate dal termine del campionato, non è stato positivo quanto sperava la dirigenza dell’Inter. Uno dei fattori che hanno lasciato Suning maggiormente perplesso è la gestione di Eriksen. Il trequartista danese, arrivato a gennaio per 20 milioni di euro, è stato un investimento importante della società ed il tecnico salentino non è riuscito a valorizzarlo. Anche per questo motivo, la proprietà cinese avrebbe deciso di operare una rivoluzione: a farne le spese sarebbero Conte e Marotta. L’Inter avrebbe già individuato il prossimo allenatore ed Eriksen ne sarebbe entusiasta.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, colpo ‘finanziato’ da Skriniar | Assalto decisivo!

Calciomercato Inter, Eriksen esulta | In panchina arriva Pochettino!

L’avventura di Antonio Conte sulla panchina dell’Inter rischia di naufragare, come fu per Marcello Lippi. I due tecnici, vincenti e convincenti sulla panchina della Juventus, non sono poi riusciti a ripetersi in nerazzurro. Entrambi, inoltre, sono stato accomunati da un accoglienza calorosa ed entusiastica da parte della tifoseria meneghina. La proprietà cinese, però, avrebbe deciso di mandare via Conte e Beppe Marotta, reo di averlo voluto in nerazzurro con grande forza. Il prossimo allenatore dell’Inter sarebbe il mentore di Eriksen.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, riscatto UFFICIALE | E’ tutto del Milan!

Suning avrebbe individuato in Mauricio Pochettino il profilo ideale per guidare l’Inter nella prossima stagione. Una scelta che cambierebbe radicalmente il futuro di Eriksen. Con il tecnico argentino, che lo ha allenato al Tottenham, il trequartista danese tornerebbe ad essere al centro del villaggio. I nerazzurri avrebbero proposto a Pochettino un ingaggio fra i 12 ed i 15 milioni annui: un trattamento da top, coerente con lo status raggiunto a Londra.

L’addio di Conte e l’arrivo di Pochettino cambierebbe tutto per Eriksen: il futuro dell’Inter potrebbe avere il danese come centro di gravità permanente.

RM

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, altro top club su Lautaro | “Piace molto”

Juventus, Paratici anticipa l’Inter | Scambio alla pari con Douglas Costa

Sassuolo-Juventus, il terzino salta il match | Trasportato in ospedale