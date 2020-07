Atalanta, incidente Muriel | Il comunicato UFFICIALE della società

Un grande spavento in casa Atalanta questa mattina, riguardo all’incidente domestico occorso a Luis Muriel: il comunicato ufficiale del club.

L’impatto di Luis Muriel con l’Atalanta è stato fragoroso: 17 reti in Serie A, solamente Lukaku, Cristiano Ronaldo ed Immobile hanno saputo fare meglio. Peccato che l’attaccante colombiano sia riuscito a segnare tutti quei goal giocando solamente 35 minuti di media a partita. In mattinata Muriel ha avuto un incidente domestico che ha spaventato molto i bergamaschi. La ‘Dea’ ha diramato un comunicato ufficiale riguardo alle condizioni in cui versa l’ex attaccante di Sampdoria ed Udinese.

Atalanta, incidente domestico per Muriel | Il comunicato ufficiale

L’incidente domestico di Luis Muriel è arrivato come un fulmine a ciel sereno sopra Bergamo: l’Atalanta, in serata, ha pubblicato un comunicato ufficiale sulla vicenda. “Il club rende noto che, a causa di un incidente domestico, il calciatore Luis Muriel non potrà essere disponibile per la partita contro il Brescia della 33a giornata di Serie A. Il giocatore sarà regolarmente a disposizione per la seduta di allenamento programmata per la giornata di domani”. L’attaccante non ci sarà nel Derby della Lombardia, ma nulla di grave per lui: da domani sarà regolarmente aggregato al gruppo squadra.

RM

