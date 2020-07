Atalanta-Brescia, formazioni UFFICIALI | La decisione su Ilicic

L’anticipo che aprirà la 33esima giornata di Serie A è il derby della Lombardia: ecco le formazioni ufficiali di Atalanta-Brescia.

Ora è tutto pronto per il derby della Lombardia fra Atalanta e Brescia: una rivalità che risale addirittura al Medioevo. Le due compagini si affacciano al match con due situazione agli antipodi: i bergamaschi stanno vivendo un sogno chiamato Champions League, mentre i bresciani sono in pieno incubo retrocessione. I due tecnici hanno diramato le formazioni ufficiali e non sono mancate le sorprese. Gasperini ha optato per un turno di riposo per Gomez e Ilicic, quest’ultimo addirittura in tribuna. Anche Diego Lopez ha stupito tutti: panchina per Sandro Tonali.

Atalanta-Brescia, le formazioni ufficiali

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Sutalo, Caldara, Djimsiti; Castagne, De Roon, Tameze, Gosens; Pasalic, Malinovskyi; Zapata. All. Gasperini

BRESCIA (4-3-1-2): Andrenacci; Semprini, Chancellor, Mateju, Mangraviti; Dessena, Viviani, Bjarnason; Spalek; Torregrossa, A. Donnarumma. All. Diego Lopez

RM

