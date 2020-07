Il riscatto di Simon Kjaer è alle porte, il Milan è rimasto molto soddisfatto dalle recenti prestazioni del centrale danese: la situazione.

Filtra un discreto ottimismo riguardo al riscatto del centrale danese in casa Milan. L’ex difensore di Roma e Palermo ha dato prova di grande maturità ed ha dimostrato di poter essere un elemento importante all’interno della rosa rossonera. Per questo motivo il ‘Diavolo’ si sarebbe convinto a trattenere Simon Kjaer a Milano anche nella prossima stagione. Le ultime riguarda alla trattativa con il Siviglia.

Calciomercato Milan, decisione presa | Kjaer verrà riscattato!

Nel futuro di Simon Kjaer sembra esserci ancora il rossonero. Il Milan, infatti, avrebbe sciolto qualsiasi riserva sul riscatto del centrale danese, che verrà esercitato in estate. I rapporti con il Siviglia sono ottimi: gli andalusi dovranno riscattare obbligatoriamente Suso con la qualificazione alla prossima Champions League. Mentre l’esterno iberico potrebbe rimanere in Andalusia, Kjaer rimarrà a Milano: i rossoneri verseranno circa 3,5 milioni di euro nelle casse del Siviglia. Il centrale danese, invece, siglerà un biennale con il ‘Diavolo’. Anche con l’arrivo di Rangnick in panchina, non cambia l’idea dei rossoneri: Kjaer potrà essere un’ottima risorsa pure l’anno prossimo.

