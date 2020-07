Calciomercato Milan, retroscena Gazidis: “Voleva tenere Gattuso”

Il Milan continua a lavorare senza sosta sul fronte calciomercato della prossima stagione, ma c’è un’indiscrezione su Gattuso con protagonista Gazidis

Dall’esperienza al Milan alla chiamata del Napoli dopo l’esonero di Carlo Ancelotti: Rino Gattuso è diventato in poco tempo un allenatore di assoluto valore. E così il giornalista Luca Serafini ha svelato una succosa indiscrezione di mercato della scorsa stagione ai microfoni di Tutto Convocati:” Gazidis voleva trattenere Gattuso“. Poi nella scorsa estate, però, è arrivata una vera e propria rivoluzione con l’arrivo di Marco Giampaolo, esonerato dopo poche settimane a causa dei risultati negativi collezionati alla guida dei rossoneri.

Calciomercato Milan, Gazidis sul futuro di Maldini

Lo stesso amministratore delegato rossonero, Gazidis, starebbe lavorando senza sosta sul futuro così come rivelato dallo stesso giornalista Serafini: “Lui è il portavoce della proprietà e vorrebbe tenere Maldini“.

La società rossonera intende essere protagonista sul mercato con colpi sensazionali in vista della prossima stagione per allestire una rosa super competitiva. L’obiettivo sarebbe quello di tornare in Europa fin da subito per competere con le altre big.

Da Gattuso al futuro di Paolo Maldini: Gazidis cercherà di farsi sentire per non ripetere gli sbagli del passato.

