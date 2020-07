Calciomercato Juventus, addio Rabiot | Possibile ritorno in Francia!

Una stagione vissuta tra alti e bassi: ora Adrien Rabiot dovrà decidere il suo futuro. Assalto possibile dalla Ligue1 per il centrocampista francese

Dopo tanti mesi senza giocare con il PSG, il suo ambientamento nei primi mesi alla Juventus non è stato dei migliori. Così Adrien Rabiot ha dovuto lavorare il doppio per entrare nelle rotazioni di Maurizio Sarri, che a poco a poco lo ha inserito da titolare nel centrocampo bianconero. Ora lo stesso francese dovrà decidere il suo futuro dopo una stagione vissuta tra alti e bassi.

Calciomercato Juventus, possibile assalto per Rabiot

Il centrocampista francese della Juventus ha collezionato finora 31 presenze spalmate su 2032 minuti complessivamente in stagione: soltanto un gol all’attivo messo a segno a San Siro contro il Milan. Con il possibile arrivo in casa Marsiglia dell’imprenditore franco-tunisino, Mohamed Ayachi Ajroudi, potrebbe esserci un nuovo assalto decisivo per lo stesso giocatore bianconero per una cifra vicina ai 30 milioni di euro.

Non solo Rabiot, ma nel mirino del club francese potrebbe esserci anche Cristiano Ronaldo con le dichiarazioni del possibile futuro proprietario davvero importanti.

Con il cambio di proprietà il Marsiglia potrebbe dire la sua anche in sede di mercato con innesti di assoluto valore.

