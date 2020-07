Calciomercato Inter, ecco l’erede di Handanovic | Arriva dalla Serie A

Calciomercato Inter, attenzione all’ipotesi Pau Lopez per l’erede di Handanovic: i nerazzurri avrebbero chiesto informazioni alla Roma, la situazione

Trentasei candeline spente proprio oggi, anche se l’Inter sta cominciando a guardarsi intorno. Il futuro di Samir Handanovic in nerazzurro sembra avere tinte meno chiare del previsto, soprattutto dopo questa seconda parte di stagione di alti (pochi) e bassi (tanti). Ragion per cui, la società lombarda sta iniziando ad accelerare le ricerche del suo possibile erede. Tra i tanti nomi già in circolazione, ne spunta fuori un altro: quello di Pau Lopez.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Inter, clamorosa suggestione Vardy | I dettagli!

Inter su Pau Lopez, c’è il dialogo con la Roma: lo spagnolo è sul taccuino di Marotta

Seppur non abbia convinto al 100% nel suo primo anno in Italia, Pau Lopez può godere comunque di estimatori di assoluto livello. Se dalla Premier gli occhi su di lui restano tanti, certo non mancano anche dalla Serie A. L’Inter avrebbe chiesto informazioni alla Roma per capire i margini di una possibile trattativa, con i giallorossi bisognosi di snellire la rosa e di risanare il bilancio ormai in rosso. Il profilo di Pau Lopez intriga Conte e Marotta, soprattutto se si considerano gli ottimi rapporti di cui la società nerazzurra gode con gli intermediari del calciatore.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato, colpo in Serie A | Assalto del Barcellona

Il calciomercato dell’Inter, dunque, continua a muoversi, anche dopo il colpo Hakimi. Sul taccuino di Marotta, adesso, sembra esserci la necessità di prendere un portiere e il nome di Pau Lopez appare come uno di quelli annotati con interesse.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Inter, Marotta allo scoperto | I piani sul futuro di Conte