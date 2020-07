Il rapporto tra Antonio Conte ed Eriksen è ormai ai limiti: sul centrocampista dell’Inter spunta la Juventus che provoca Beppe Marotta

Dopo l’ennesima esclusione di ChristianEriksen nell’Inter il rapporto tra il centrocampista danese ed Antonio Conte sembrerebbe essere ormai vicino rompersi definitivamente. Sull’ex Tottenham spunta a sorpresa la Juventus. Contropartita messa sul piatto e risposta provocatoria da parte di Marotta ai bianconeri.

Calciomercato Inter, la Juventus su Eriksen e Ramsey sul piatto: Marotta risponde e provoca i bianconeri

Continuano come sempre le sfide a colpi di mercato tra Juventus ed Inter. In casa interista ormai sembrerebbe essersi rotto il legame tra Antonio Conte e Christian Eriksen dopo l’ennesima esclusione nella partita contro il Torino. Spunta così l’interesse della Juventus sul centrocampista danese, che da tempo piace a Paratici. I bianconeri sarebbero così disposti a mettere sul piatto uno scambio con Aaron Ramsey, calciatore che ha reso sotto le aspettative dal suo arrivo a parametro zero in estate. Arriva secco il no di Beppe Marotta, che rilancia con una proposta provocatoria.

Infatti da parte dei nerazzurri sarebbe arrivata la controproposta chiedendo Paulo Dybala, facendo pensare più ad una provocazione che ad un serio rilancio. Naturalmente l’affare così sarebbe impossibile viste le molto differenti valutazioni dei calciatori. Continua dunque la lotta a colpi di mercato e provocazioni tra Inter e Juventus.

