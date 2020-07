Calciomercato Milan, obiettivo nel Barcellona | Risposta ‘indecente’

Obiettivo brasiliano per i rossoneri, ma c’è l’ostacolo spagnolo: Milan e Barcellona potrebbero lavorare ad un clamoroso scambio

Restano poche pretese per la classifica di Serie A per il Milan, la cui dirigenza potrà fin da subito mettersi alla ricerca di nuovi profili per la prossima stagione. Le ultime dalla Spagna riportano di un forte interessamento dei rossoneri per Emerson, terzino destro in forza al Betis ma di proprietà del Barcellona. La valutazione del brasiliano, classe 1999 e già nel giro della Nazionale verdeoro, è di circa 20-25 milioni di euro. Una cifra notevole per le casse di una società alla ricerca di sè stessa. A venire incontro ai rossoneri potrebbe essere proprio il Barça, che potrebbe rispondere alla richiesta per il proprio talentuoso terzino con una richiesta di scambio.

Milan, Romagnoli per Emerson: proposta ‘indecente’

Per controbilanciare l’eventuale offerta del Milan, dunque, il Barcellona potrebbe richiedere in cambio Alessio Romagnoli. Il difensore ha acquisito negli anni esperienza e qualità ed è oggi il leader del gruppo rossonero. E’ infatti il classe 1995 il capitano dei ‘diavoli’ ed è già da un paio d’anni parte della Nazionale italiana. Il suo percorso di crescita potrebbe ancora continuare, magari in un club di più elevato spessore come quello catalano. Ma starà al Milan decidere se sacrificare uno dei migliori elementi della rosa per ricevere in cambio il tanto desiderato terzino brasiliano.

Sarebbe uno scenario clamoroso per il Milan, ma da tenere in considerazione dal momento che ancora manca l’accordo per il rinnovo contrattuale del centrale ex Roma. Resterà da capire se realmente Romagnoli verrebbe inserito nell’operazione che porterebbe in quel di Milano il talentuoso terzino destro Emerson.

