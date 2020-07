Calciomercato, clamoroso Allegri-Inter | C’è il contatto!

Non è stata l’annata che i tifosi sognavano con Conte in panchina. Viva l’ipotesi Allegri-Inter: contatto avvenuto tra le parti

Il sogno scudetto è adesso quasi impossibile da realizzare per l’Inter, che nella ripresa del campionato dall’emergenza coronavirus ha fallito diverse occasioni per riavvicinare la Juventus o, quantomeno, per mantenere il distacco ed evitare che aumentasse. E’ andata invece male ai nerazzurri, che sono caduti più volte e che ora non dovranno più sbagliare per restare ancora tra le prime tre della classifica. Le aspettative dei tifosi erano ben diverse la scorsa estate, quando fu annunciato l’arrivo di Antonio Conte sulla panchina interista. Dal tecnico serviva forse quel plus che è mancato nei momenti decisivi della stagione, ed ora c’è chi mette in discussione il suo posto sulla panchina del club.

Allegri-Inter, deja-vu per Conte

Nelle ultime ore è poi stata avanzata l’ipotesi Max Allegri, altro ex Juventus, per sostituire il tecnico salentino. Si tratterebbe di qualcosa di più di una semplice ipotesi dal momento che, secondo quanto rivelato da TopCalcio24, sarebbe avvenuto un contatto tra l’Inter e l’allenatore toscano. Niente di formale, una semplice ‘chiacchierata’, che potrebbe però evolversi in una trattativa vera e propria nei prossimi giorni.

Impossibile stabilirlo con certezza, ma è probabile che arriveranno altri segnali in tale direzione alla luce del contatto avvenuto tra le parti. Antonio Conte ora può temere di rivivere uno scenario già vissuto: Allegri potrebbe essere ancora una volta il suo successore.

