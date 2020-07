Atalanta, Muriel ricoverato in ospedale | Tutti i dettagli

Arrivano brutte notizie in casa Atalanta con l’attaccante Luis Muriel che è stato ricoverato nella clinica della città: ecco i dettagli

Non finiscono i guai in Serie A. Luis Muriel, attaccante dell’Atalanta, è stato subito ricoverato nella clinica della città dopo una caduta riportando un trauma cranico. Soltanto tanto spavento per il centravanti colombiano come svelato da “Bergamo e Sport“: il giocatore ha riportato un trauma cranico a seguito di una caduta accientale con una ferita lacero-contusa. Quasi sicuramente è da escludere la sua presenza nella sfida di questa sera, martedì 14 luglio, contro il Brescia.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Marotta allo scoperto | I piani sul futuro di Conte