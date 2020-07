Atalanta, Muriel ricoverato in ospedale | Tutti i dettagli

Arrivano brutte notizie in casa Atalanta con l’attaccante Luis Muriel che è stato ricoverato nella clinica della città: ecco i dettagli

Non finiscono i guai in Serie A. Luis Muriel, attaccante dell’Atalanta, è stato subito ricoverato nella clinica della città dopo una caduta riportando un trauma cranico. Soltanto tanto spavento per il centravanti colombiano come svelato da “Bergamo e Sport“: il giocatore ha riportato un trauma cranico a seguito di una caduta accientale con una ferita lacero-contusa. Quasi sicuramente è da escludere la sua presenza nella sfida di questa sera, martedì 14 luglio, contro il Brescia.

Atalanta, sfida con il Brescia per il secondo posto

La stagione dell’Atalanta è davvero esaltante con la compagine, guidata da Gian Piero Gasperini, che cercherà in tutti i modi di arrivare al secondo posto in classifica. Dopo il pari all’Allianz Stadium contro la Juventus, i bergamaschi vogliono tornare alla vittoria per mettere pressione ad Inter e Lazio.

Gasperini dovrà fare a meno così del centravanti Muriel, autore di ben 18 gol stagionali nonostante non sia stato un titolare vista la presenza in attacco del connazionale Duvan Zapata.

