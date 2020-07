Inter-Torino, le formazioni UFFICIALI | Conte lascia ancora fuori un big

Questa sera andrà in scena il posticipo della 32esima giornata di Serie A tra Inter e Torino: ecco le scelte di formazione dei due tecnici

Partita fondamentale a San Siro sia per l’Inter che per il Torino. I nerazzurri possono sfruttare il passo falso della Lazio contro il Sassuolo ed il pareggio tra Juventus ed Atalanta per tornare nuovamente al secondo posto, a pari punti con i biancocelesti. Granata invece che invece cercano punti per allungare sulla zona retrocessione che ora dista solo cinque punti. Antonio Conte deve rinunciare al bomber Lukaku per un leggero infortunio, che va in tribuna, e sceglie di lasciare ancora una volta fuori Eriksen. Per Longo invece torna Izzo in difesa ed Ola Aina sulla fascia. Ecco le formazioni ufficiali delle due squadre:

Inter (3-4-1-2): Handanovic, Godin, Bastoni, De Vrij, D’ambrosio, Brozovic, Gagliardini, Young, Borja Valero, Sanchez, Lautaro Martinez. All. Conte

Torino (3-5-2): Sirigu, Izzo, N’Koulou, Bremer, De Silvestri, Meite, Rincon, Ansaldi, Ola Aina, Verdi, Belotti. All. Longo

