Tiene banco in casa Juventus il futuro di Cristiano Ronaldo, corteggiatissimo da diversi top club: Psg in pole position, ecco la decisione del portoghese

Un ruolino di marcia mostruoso quello di Cristiano Ronaldo con la maglia della Juventus. 32 reti totali in stagioni, in 40 presenze con la maglia del club bianconero. Numeri spaventosi che rischiano di non ripetersi più, almeno in quel di Torino. E’ risaputo dell’interesse vivissimo del Psg nei confronti dell’asso portoghese, per l’attuale sessione di calciomercato: in tal senso, Ronaldo avrebbe già deciso il suo futuro.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, scambio con Gattuso | Doppia beffa Juventus!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, via Dybala | Ecco cifra e destinazione

Calciomercato Juventus, tentazione Psg: il futuro di Ronaldo

Un destino già segnato e, a dispetto delle voci rincorse nelle ultime settimane, il futuro di Cristiano Ronaldo sarà ancora alla Juventus. Troppo forte la voglia di entrare nella storia bianconera, secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, che accantona dunque l’ipotesi Psg per il 35enne di Funchal.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Nei pensieri di CR7 ci sarebbe solo la Juventus, con il nono scudetto consecutivo per la società torinese ormai ad un passo. Ronaldo dunque allontana le voci di un possibile addio: la permanenza, per almeno un’altra stagione, pare l’ipotesi più probabile per l’attaccante ex Real.

LEGGI ANCHE >>>Juventus, 5 maggio 2002 | La rivelazione shock dell’ex Udinese!

Niente Psg, per il momento, il destino del portoghese sarà ancora una volta a strisce bianconere.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, Immobile sbotta: ”Ora basta” | C’è la Juventus

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, colpo a centrocampo | Il consiglio di Cristiano