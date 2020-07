Calciomercato Lazio, Immobile addio | Futuro in Premier!

C’è malcontento dopo gli ultimi deludenti risultati del club: adesso Immobile medita sul futuro con la Premier alla finestra. I possibili club

E’ una Lazio irriconoscibile quella vista dopo il lockdown. I biancocelesti hanno ormai perso punti preziosi per la corsa scudetto e si sono ridimensionati rispetto alla Juventus, che ha invece avuto un percorso lineare per tutto il campionato. La squadra sta attraversando un momento buio, con risultati inimmaginabili fino a qualche mese fa. Il nervosismo ed il malcontento sono nell’aria, tra i tifosi e non solo. Anche i calciatori stanno infatti reagendo nervosamente alle batoste ricevute sul campo. Su tutti Ciro Immobile, trascinatore del club laziale per tutta la stagione ma ora in un momento di calo. Il napoletano, secondo Repubblica, starebbe ora riflettendo sul proprio futuro, complici anche alcune incomprensioni via social con alcuni ‘tifosi’.

Immobile, tre ipotesi in Premier

Dal proprio canto la Lazio ha le idee chiare e vuole il rinnovo del centravanti. Ma Immobile vorrebbe prendersi un po’ di tempo per riflettere. Sullo sfondo giace la Premier League, con diversi club che potrebbero virare sul 17 biancoceleste vista la mole di gol nelle ultime stagioni in Serie A. Ecco allora il Chelsea. I ‘blues’ cercano un attaccante di peso che possa prendere il posto di Giroud ed il classe ’90 di Torre Annunziata farebbe al caso giusto. Anche il Manchester United potrebbe vedere in Immobile un ottimo affare dopo l’addio di Lukaku. Terza ipotesi inglese è l’Everton di Carlo Ancelotti.

Alla Lazio potrebbe arrivare un’offerta sui 60 milioni di euro, decisamente non male per un trentenne. In ogni caso il club di Claudio Lotito farebbe di tutto per trattenere il proprio bomber.

