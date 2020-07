Calciomercato Juventus, Paratici insiste per l’ex Barcellona | Scatta l’asta

La Juventus insiste per l’ex attaccante del Barcellona: Paratici all’assalto in vista del calciomercato estivo. I dettagli

Un futuro che passa dalla conquista del prossimo scudetto. Paratici e la Juventus programmano le mosse in vista della stagione 2020/21, con scudetto e Champions ancora alla portata della squadra di Sarri. Il calciomercato estivo porterà diversi innesti di spessore e, dopo lo scambio Pjanic-Arthur, gli occhi sono tutti sull’ex attaccante del Barcellona.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, futuro Higuain | Destinazione a sorpresa!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, futuro Sarri | La decisione della società!

Calciomercato Juventus, occhi in Premier: Paratici all’assalto

In casa Juventus si continua a lavorare alla prossima stagione, con il mercato estivo che rischia di portare diverse novità alla rosa di Sarri. In tal senso, arrivano importanti conferme dalla Spagna sull’interesse dei bianconeri per Adama Traore. Il talentuoso esterno del Wolverhamtpton, secondo quanto riportato da ‘Todofichajes.com’ piace e non poco alla ‘Vecchia Signora’.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Juventus che ritiene il giovane attaccante di scuola Barcellona la pedina ideale da inserire al fianco di Ronaldo e Dybala. Ecco perchè Paratici proverà a dare battaglia a Liverpool, Arsenal e Manchester United per arrivare alla firma di origini maliane ma con passaporto spagnolo.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, rinforzo sulle fasce | ‘Assist’ di Theo Hernandez!

Situazione dunque in divenire, il club torinese fa sul serio: Adama Traore tra i nomi in cima alla lista per la stagione che verrà.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, scambio con l’Inter | Idea folle

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, Dzeko nel mirino | Ipotesi di scambio!