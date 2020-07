La Juventus sembra aver preso una decisione definitiva su Maurizio Sarri e sulla guida tecnica della prossima stagione: le ultime.

Nonostante le difficoltà riscontrate nelle due ultime partite, la Juventus si è avvicinata parecchio al nono scudetto consecutivo. I bianconeri sono a sette lunghezze di vantaggio sulla seconda in classifica a sei giornate dal termine del campionato. L’arrivo di Maurizio Sarri l’estate scorsa aveva creato scompiglio nell’ambiente bianconero, ma il tecnico di Figline è ad un passo dal suo primo trofeo importante in Italia. La società, ora, sembra aver preso una decisione definitiva riguardo alla prossima stagione: ecco a chi verrà assegnata la guida tecnica.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, scambio con l’Inter | Idea folle

Calciomercato Juventus, decisione presa | Sarri verso la conferma!

Secondo quanto rivelato da ‘Sport Mediaset’, la Juventus avrebbe deciso di confermare Maurizio Sarri anche per la prossima stagione. Dopo le difficoltà iniziali, a trasmettere i propri concetti tattici, la filosofia di gioco del tecnico toscano è stata recepita dai bianconeri. Anche i risultati sono, in ogni caso, dalla sua parte: la Juventus ha raggiunto la finale di Coppa Italia e si appresta a vincere lo scudetto. In Champions League, invece, Sarri potrebbe giocarsi una grande fetta del proprio futuro: soprattutto in termini di credibilità all’interno dello spogliatoio.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, Ronaldo-Psg | CR7 ha già deciso!

Insieme alla conferma di Sarri in panchina per l’anno prossimo, i bianconeri starebbero già lavorando sul mercato seguendo le indicazioni dell’allenatore. Gli arrivi di Kulusevski e Arthur sono già estremamente funzionali all’ideologia calcistica dell’ex tecnico di Napoli e Chelsea. Proprio dalle sue due ex squadre, poi, Sarri vorrebbe riuscire ad acquistare due giocatori: Milik dai partenopei e Jorginho dai ‘Blues’. L’italo-brasiliano, in particolare, conosce alla perfezione gli algoritmi tattici del tecnico bianconero e anche a Torino potrebbe essere indicato per guidare la manovra offensiva.

La Juventus ha deciso: Sarri sarà confermato per la prossima stagione e anche il mercato seguirà le sue indicazioni!

RM

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, via Dybala | Ecco cifra e destinazione

Manchester City, UFFICIALE: squalifica revocata | Ora ‘trema’ la Serie A

Calciomercato Inter, rilancio dalla Premier per Lautaro | Offerta shock