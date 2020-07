Calciomercato Juventus, colpo Paratici in Francia | C’è la firma!

La Juventus è molto attiva sul mercato e dalla Francia arriva l’ultimo colpo: Paratici ha trovato l’accordo per il giovane.

È una Juventus famelica quella che si sta muovendo sul mercato, con la parola d’ordine che rimane sempre la stessa: programmazione. L’attenzione dei bianconeri per gli sviluppi futuri del club è altissima e gli investimenti sul Settore Giovanile non sono da meno. Dopo aver concluso due acquisti in prospettiva come Kulusevski e Arthur, in chiave Prima Squadra, Paratici spinge anche sui giovani. Dalla Francia riportano dell’accordo raggiunto dalla Juventus con l’Amiens per un giovane difensore.

Calciomercato Juventus, colpo Nzouango | Accordo raggiunto!

Secondo quanto rivelato da ‘RMC Sport’, la Juventus avrebbe raggiunto un accordo con l’Amiens per Felix Nzouango. Il difensore 17enne arriverà in bianconero in cambio di 3 milioni di euro versati nelle casse del club transalpino. Un’altra operazione in prospettiva per Fabio Paratici: il dirigente bianconero vuole gettare le basi per il futuro, partendo da un settore giovanile di qualità. La scelta operata dalla Juventus di costituire l’Under 23 va proprio in questa direzione: riuscire ad eguagliare i maggiori club europei, spagnole in primis, nella produzione di giocatori. Al momento, nessuno dei calciatori a disposizione di Sarri è stato formato all’interno della Juventus. In futuro, si vuole cambiare questo trend.

RM

