Calciomercato Juventus, futuro Higuain | Destinazione a sorpresa!

Le possibilità che Higuain resti nella Juventus anche la prossima stagione sono minime: per il ‘Pipita’ potrebbe esserci una destinazione inedita.

La situazione di Gonzalo Higuain in casa Juventus è stata cangiante per tutta la stagione. Iniziando dalla scorsa estate, quando il ‘Pipita’ era ad un passo dalla cessione e l’intervento di Maurizio Sarri lo ha trattenuto a Torino. Ritrovato il suo mentore, l’attaccante argentino ha assunto un ruolo molto importante nella prima parte di stagione della Juventus: tirando il carro quando Dybala e Cristiano Ronaldo non giravano. Nel corso della sospensione delle competizioni per il ‘Coronavirus’, si sono palesate le incertezze di Higuain. Il ‘Pipita’ vuole cambiare aria ed i bianconeri sono disposti ad accontentarlo. Per l’attaccante argentino potrebbe esserci una destinazione a sorpresa.

Calciomercato Juventus, Higuain al passo d’addio | C’è il Flamengo!

La carriera di Gonzalo Higuain sembra essere arrivata ad uno snodo cruciale: dopo aver lasciato la Juventus in via temporanea, in estate l’addio potrebbe essere definitivo. L’attaccante argentino, nonostante il recente stato di forma, rimane un profilo top sul mercato e gode ancora di tantissimi estimatori. Gli ultimi ad approcciarsi con l’entourage del ‘Pipita’ sembrano essere degli emissari del Flamengo. Il club carioca, campione brasiliano e trionfatore dell’ultima Copa Libertadores, vorrebbe Higuain per il proprio attacco.

Il futuro di Higuain potrebbe tingersi di verdeoro, con lo sbarco al Flamengo. L’offerta del ‘Mengao’ potrebbe essere quella giusta: il ‘Pipita’ vuole nuovi stimoli, ma anche una minor pressione. La volontà del Flamengo per i prossimi anni è quella di proseguire con il proprio dominio sul calcio sudamericano e, per farlo, potrebbe costruire una coppia d’attacco sensazione. Un duo offensivo che parla italiano: Gonzalo Higuain e Gabriel Barbosa.

Approccio del Flamengo per Higuain: il futuro del ‘Pipita’, lontano dalla Juventus, potrebbe essere in Brasile!

RM

