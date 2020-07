Calciomercato Inter, clamorosa suggestione Vardy | I dettagli!

La rincorsa dell’Inter ad un attaccante potrebbe aver preso una piega inaspettata: l’ultima idea di Marotta sarebbe Jamie Vardy.

Il mercato dell’Inter mantiene sempre la stessa priorità: allungare la rosa in attacco. Uno dei punti deboli dei nerazzurri in questa stagione, infatti, è stato la mancanza di un’alternativa a Romelu Lukaku. In caso di assenza del bomber belga, il club meneghino non disponeva di una prima punta capace di attaccare la porta con efficacia. L’ultima idea di Marotta, in questo senso, sembra essere Jamie Vardy: l’Inter avrebbe un piano per convincere il Leicester a lasciar partire l’inglese.

Calciomercato Inter, idea Vardy in attacco | Godin più soldi l’offerta!

L’ultima idea dell’Inter per il proprio attacco è quella di portare a Milano Jamie Vardy. Il protagonista della straordinaria Premier League vinta dal Leicester potrebbe essere il profilo ideale per Antonio Conte. Autentico ‘Working Class Hero’, Vardy è un centravanti famelico che si butta negli spazi con grande cognizione di causa. Marotta avrebbe già avuto un primo contatto con il club inglese per l’attaccante. Le ‘Foxes’ avrebbero fissato a 35 milioni il prezzo di Jamie Vardy: una valutazione considerata troppo alta dai nerazzurri, che vorrebbero inserire una contropartita tecnica.

L’idea Jamie Vardy stuzzica i nerazzurri, che avrebbero già pensato ad un piano per convincere il Leicester. Marotta vorrebbe inserire nell’affare il cartellino di Diego Godin: il centrale uruguaiano, infatti, piace molto al club inglese. Con l’aggiunta di una contropartita tecnica, l’esborso dell’Inter diminuirebbe notevolmente e potrebbe permettere all’operazione di decollare. Niente Dzeko e niente Giroud, il colpo in avanti dei nerazzurri potrebbe essere Jamie Vardy.

Offensiva a sorpresa dell’Inter per Jamie Vardy: il Leicester vuole 35 milioni, Marotta potrebbe inserire Godin nell’operazione.

