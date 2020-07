Il direttore sportivo dell’Inter, Beppe Marotta, nel pre-partita della partita con il Torino rivela importanti dettagli sul futuro di Antonio Conte.

La partita di oggi per l’Inter sarà fondamentale per tornare al secondo posto a pari punti con la Lazio. Da superare però c’è il Torino di Moreno Longo, che vuole allontanarsi dalla zona retrocessione. A presentarsi nel pre-partita è Beppe Marotta, che chiarisce il futuro dell’allenatore nerazzurro, Antonio Conte.

Calciomercato Inter, Marotta chiarisce il futuro di Conte: non cambiano i piani della società

Prima della partita in programma contro il Torino, l’amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta, si presenta ai microfoni di ‘Sky’ per l’intervista di rito. Immancabile naturalmente la domanda sul futuro dell’allenatore, Antonio Conte, messo spesso in discussione nelle ultime settimane. Così Marotta interviene a spegnere le voci sul futuro del proprio tecnico.

Infatti, l’amministratore delegato interista spiega che i piani non sono cambiati e che la società al momento è molto soddisfatta dell’operato di Conte. Poi sottolinea che essendo un allenatore ambizioso è normale che voglia vincere, così come vuole fare la società. È normale che poi se i risultati non arrivano ci si lasci andare ad esternazioni negative. Torna poi sulle ultime due partite contro Verona e Bologna sottolineando che quando prendi gol a cinque minuti dalla fine è normale recriminare. Parole che dunque spengono le voci su un addio di Antonio Conte all’Inter a fine stagione, anche se l’ultima parola spetterà anche all’allenatore sul suo futuro. Infine c’è spazio anche per il rimprovero nei confronti di Brozovic, a cui si chiede rispetto per i compagni e per sé stesso.

