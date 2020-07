Calciomercato Inter, che patto con il Real! | Conte torna sul suo pupillo

Calciomercato Inter, dalla Spagna assicurano: c’è un patto con il Real Madrid che porta Conte nuovamente sul suo pupillo. Attenzione al futuro di Kante e Tonali

Che l’Inter sia una delle ammiratrici dichiarate di Sandro Tonali, non ormai un mistero. L’enfant prodige bresciano ha incantato mezza Europa, con i top club italiani pronti ad una vera e propria asta per aggiudicarsi il suo cartellino. L’Inter viene data in pole position per il giovane Tonali, ma dalla Spagna assicurano: è pronto un colpo di scena sul suo, con Real Madrid e nerazzurri che avrebbero stretto un patto di calciomercato.

Inter su Kante e Real su Tonali: il clamoroso patto che trapela dalla Spagna

Stando a quanto riportato dal portale ‘Donbalon.com’, Inter e Real Madrid avrebbero stretto un patto di calciomercato, dopo aver chiuso l’operazione Hakimi. Zidane e Conte, dunque, si sarebbero scambiati un’incredibile promessa: i blancos sono pronti a rinunciare a N’Golo Kante per spianare la strada all’Inter, a patto che i nerazzurri rinuncino a Sandro Tonali e consentire al Real di andare forte su di lui. Un intreccio di mercato clamoroso, che dalla Spagna descrivono come nato per venire incontro alle necessità economiche e tecniche di ambedue i club.

Nonostante Sandro Tonali rappresenti un’operazione potenzialmente ed economicamente più vantaggiosa, l’Inter e Conte potrebbero cedere alla promessa proposta dal Real Madrid per inseguire N’Golo Kante, da sempre pupillo del tecnico nerazzurro.