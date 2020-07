Juventus, 5 maggio 2002 | La rivelazione shock dell’ex Udinese!

Il 5 maggio è una data storica dalla stagione 2001/02, quando la Juventus vinse lo scudetto all’ultima giornata ai danni dell’Inter: il retroscena.

Da quel pomeriggio del 2002, il 5 maggio è entrato nella storia della Serie A. Dopo un campionato dominato, l’Inter non è riuscita ad apporre il proprio sigillo sullo scudetto, capitolando nell’ultimo turno del campionato. La sfida della doppietta di Poborsky e della lacrime del fenomeno Ronaldo andava in scena in contemporanea con la vittoria della Juventus sull’Udinese. I bianconeri con quel successo sono riusciti a sorpassare i nerazzurri ed ha vincere il campionato all’ultimo respiro. Un ex giocatore dei friulani ha fatto una rivelazione shock su quella gara.

Juventus, 5 maggio 2002 | Pineda rivela “Non volevo il biscotto”

È sempre tempo di 5 maggio in Serie A, le polemiche e le notizie riguardo alla sconfitta dell’Inter ed alla conseguente vittoria della Juventus non smettono di rimbalzare. Intervistato da ‘La Nacion’, l’ex Udinese Mauricio Pineda ha rivelato: “Nel 2002 eravamo già salvi e dovevamo giocare l’ultima partita contro la Juve, che doveva vincere per forza. L’Inter di Cuper perse a Roma contro la Lazio, i bianconeri vinsero contro di noi e diventarono campioni. Io avevo giocato tutte le partite quell’anno, ma quella volta non giocai. Non volevo fare ‘biscotti’. Qualche giorno prima dissi che mi tirava un muscolo e non giocai. È tutto provato”.

A quasi vent’anni di distanza non si sono ancora placate le voci ed i retroscena relativi al 5 maggio. Questa volta è Mauricio Pineda a ritornare a quella giornata concitata: secondo l’argentino i friulani non erano molto motivati per la sfida con i bianconeri.

