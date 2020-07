Serie A, esce per infortunio | Lascia il campo nel primo tempo!

Brutte notizie in Serie A con l’uscita per infortunio del forte centrocampista: il top player lascia il campo nel primo tempo!

Non si placano le brutte notizie provenienti dalla Serie A per quanto riguarda gli infortunati. Durante la sfida tra Cagliari e Lecce il centrocampista belga, Radja Nainggolan, ha dovuto lasciare il campo al minuto 30 per infortunio. Un cambio forzato per Zenga, che dovrà così rinunciare al resto della sfida al forte giocatore di proprietà dell’Inter. Come svelato da Sky Sport si tratta di un problema muscolare: al suo posto ecco Ragatzu.

LEGGI ANCHE >>>Serie A, secondo ciclo di tamponi per il Parma | I risultati

Serie A, futuro incerto per Nainggolan

Al di là dell’infortunio a sorpresa per il belga, il futuro del centrocampista del Cagliari resta sempre in bilico. L’edizione odierna de “La Nazione“ ha rilanciato anche un accostamento alla Fiorentina con il giocatore, di proprietà dell’Inter, che gradirebbe la piazza.

LEGGI ANCHE >>>Champions League, i sorteggi | Ecco gli accoppiamenti