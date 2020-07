Allegri è il primo nome sulla lista dell’Inter in caso d’addio di Conte. L’ex tecnico della Juventus metterebbe nel mirino Pogba

Il progetto Conte non ha dato finora gli esiti sperati, con l’Inter scivolata al quarto posto in campionato dopo un ottimo avvio di stagione. I rapporti si sono raffreddati con la proprietà e la dirigenza, con le dichiarazioni del tecnico post Verona che hanno lasciato tanta incertezza sul prosieguo dell’avventura di Conte alla guida della squadra nerazzurra. L’ex Ct delle Nazionale è sotto contratto fino al 2022 e in caso di divorzio anticipato potrebbe essere rimpiazzato da Allegri, come già successo nell’estate 2014 alla Juventus.

Inter, Allegri sogna Pogba: sacrificato Brozovic

Il tecnico livornese sarebbe il nome forte dell’Ad Marotta con l’addio di Conte, scelta che inevitabilmente cambierebbe anche le strategie sul mercato dell’Inter. Allegri alla guida dei nerazzurri potrebbe rilanciare il sogno Pogba, già nei desideri di Marotta per far compiere all’Inter il definitivo salto di qualità a centrocampo. L’assalto al francese campione del mondo si preannuncia però tutto in salita, considerando i costi dell’operazione tra cartellino e ingaggio. Senza dimenticare il riavvicinamento del ‘Polpo’ al Manchester United e l’apertura sul rinnovo del contratto in scadenza tra un anno. Allegri spingerebbe comunque per Pogba, con l’Inter che per anticipare anche la concorrenza della Juventus potrebbe pensare di inserire nell’affare con i ‘Red Devils’ il cartellino di Brozovic, non più incedibile nelle strategie della dirigenza di Viale della Liberazione.

Il centrocampista croato è valutato 50 milioni di euro, con l’Inter che ne aggiungerebbe altrettanti cash per strappare il via libera del Manchester United. Sullo stipendio di Pogba servirebbe però un ulteriore sforzo di Suning, visto che il ‘Polpo’ assistito da Raiola guadagna oltre 16 milioni all’anno all’Old Trafford.

G.M.