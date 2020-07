Inter, guai per Brozovic | Patente ritirata: ecco cosa è successo

Il centrocampista dell’Inter, Marcelo Brozovic, ieri sera è finito nei guai: si attende una possibile reazione da parte della società nerazzurra

Marcelo Brozovic non sta vivendo uno dei migliori momenti in questa parte di stagione. Il suo rendimento non è ottimo ultimamente, condizionato anche da qualche problema fisico. Questa volta però i problemi non sono muscolari o relativi al campo. Patente ritirata per il croato ed ora si attende una reazione della società.

Inter, Brozovic la combina grossa: ritiro della patente ed alcoltest fallito

Guai per il centrocampista dell’Inter, Marcelo Brozovic. Infatti, secondo quanto riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, il croato nella notte tra venerdì e sabato era in giro con la sua Rolls Royce quando ha bruciato un semaforo rosso. Il calciatore è stato così fermato da una volante che ha eseguito su di lui l’alcoltest, il cui risultato è stato oltre i limiti concessi. Questo ha portato al conseguente ritiro della patente.

Periodo dunque poco fortunato per il giocatore sia dentro che fuori dal campo. Ora si attende una possibile reazione della società interista al gesto del centrocampista. Vedremo se le conseguenze porteranno ad una possibile esclusione anche dal rettangolo di gioco dopo la bravata.

