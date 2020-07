Serie A, secondo ciclo di tamponi per il Parma | I risultati

A meno di 24 ore dalla scoperta di un caso di ‘Coronavirus’, il Parma ha sottoposto al testo molecolare tutta la squadra: i risultati dei tamponi.

C’era grande preoccupazione a Parma, dopo che un membro del gruppo squadra è risultato positivo al ‘Coronavirus‘ nella giornata di ieri. Gli Emiliani sono stati sottoposti a due cicli di test molecolari, per verificare che nessun giocatore dei crociati sia positivo al ‘Covid-19’. Nella giornata odierna sono arrivati i risultati delle analisi.

LEGGI ANCHE >>>Juventus, 5 maggio 2002 | La rivelazione shock dell’ex Udinese!

Serie A, secondo ciclo di tamponi per il Parma | Tutti negativi

Ottime notizie da Parma, tutti i giocatori sottoposti al tampone per il ‘Covid-19’ sono risultati negativi. Nessun problema, quindi, per il match con il Bologna in programma oggi alle 19.30. Gli emiliani, in ogni caso, dovranno rimanere in isolamento presso il centro sportivo fino al 25 luglio. Gli esiti sono stati comunicati dal club con una nota ufficiale: “Il Parma Calcio 1913 comunica che, in seguito al caso di positività al Covid-19 riscontrato in un membro del gruppo squadra, è stato effettuato questa mattina un nuovo ciclo di test molecolari. Tutto il gruppo squadra è risultato negativo, compreso il membro in questione, che continuerà l’isolamento. La squadra, come da programma, partirà questo pomeriggio da Collecchio per disputare la sfida contro il Bologna”.

RM

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Milan, obiettivo più lontano | Si inserisce il Real Madrid

Inter, guai per Brozovic | Patente ritirata: ecco cosa è successo

Calciomercato Juventus, rispunta l’ipotesi addio | La richiesta di CR7