Champions League, infortunio pesante a Barcellona | Napoli a rischio!

Nell’ultimo incontro della Liga, il Barcellona ha subito un infortunio pesante: le analisi hanno evidenziato una lesione al quadricipite, Napoli a rischio.

La fine dei campionati nazionali si avvicina sempre di più ed il ritorno della Champions League è alle porte. Settimana scorsa è arrivata l’ufficialità della UEFA riguardo alla location degli ottavi di finale: la Juventus ospiterà il Lione a Torino, mentre il Napoli volerà a Barcellona. Brutte notizie per i blaugrana che, nell’ultima gara di Liga, hanno perso uno dei giocatori più importanti per infortunio. Le analisi hanno sentenziato che non riuscirà a terminare il campionato spagnolo e anche la sfida con i partenopei è seriamente a rischio.

Barcellona, infortunio per Griezmann | Potrebbe saltare il Napoli!

Nel corso della sfida con il Valladolid, Antoine Griezmann si è fermato ed ha chiesto la sostituzione. L’attaccante del Barcellona è stato subito sottoposto ad esami strumentali che, nella giornata di oggi, hanno evidenziato una lesione muscolare del quadricipite della gamba destra. Un infortunio pesante per ‘Le Petit Diable’: non riuscirà a terminare il campionato iberico. Liga finita per Griezmann, ma il rischio maggiore è quello di non esserci nella sfida del ‘Camp Nou’ contro il Napoli. I blaugrana, infatti, il prossimo 8 agosto ospiteranno il club partenopeo per gli ottavi di finale di Champions League. Si ripartirà dall’1-1 dell’andata, con la compagine di Gattuso forte di una Coppa Italia vinta contro la Juventus.

‘Tegola’ per Quique Setien: lesione muscolare al quadricipite per Griezmann, Napoli a rischio!

