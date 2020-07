Calciomercato Roma e Inter, beffa Cavani | Ci prova l’ex!

Assalto decisivo all’attaccante uruguaiano, Edinson Cavani, che saluterà il PSG dopo tanti successi. C’è l’assalto dell’ex!

Roma e Inter avrebbero provato negli ultimi giorni a preparare l’assalto decisivo per l’attaccante uruguaiano Edinson Cavani. L’ex Napoli è in cerca di una nuova avventura dopo gli anni glorioso con il PSG. Dalla Spagna nelle ultime ore hanno rilanciato la bomba di mercato relativa proprio al goleador sudamericano.

Calciomercato Roma e Inter, assalto del Siviglia per Cavani

Come svelato dal portale spagnolo “Don Balon” l’ex direttore sportivo della Roma, ora al Siviglia, Monchi, starebbe così pensare di accelerare proprio per arrivare in tempi brevi allo stesso Cavani.

Una beffa per la società giallorossa, che è vicinissima anche ad annunciare l’esterno offensivo del Chelsea, Pedro, che si libererà a parametro zero dai “Blues”. Negli ultimi tempi anche l’Inter avrebbe chiesto informazioni per l’attaccante uruguaiano, voglioso di una nuova esperienza in Italia.

Il Siviglia non molla la presa: ora lo stesso Cavani deciderà il suo futuro dopo i tanti successi collezionati a Parigi.

