L’allenatore della Juventus, Maurizio Sarri, continua ad essere sempre in bilico sulla panchina bianconera: spunta una vecchia conoscenza italiana

La partita di ieri sera contro l’Atalanta ha evidenziato altre lacune nella Juventus. La squadra di Maurizio Sarri non è riuscita a dominare in campo, facendosi sopraffare dalla ‘dea’, raggiunta solo con un rigore nel finale di partita. Il tecnico toscano sente la panchina sempre più in bilico. Spunta lo spettro di una vecchia conoscenza della Serie A per sostituirlo.

Calciomercato Juventus, addio Sarri: ipotesi Mourinho per la panchina

Ennesima partita al di sotto delle aspettative per la Juventus, con l’Atalanta che ha invertito le gerarchie diventando padroni del campo e sfiorando il colpaccio, riacciuffati solo negli ultimi minuti dal rigore di Ronaldo. La prestazione di ieri mette ancora dubbi sul futuro di Sarri in bianconero visto anche il rapporto con CR7 che non decolla. I bianconeri starebbero così cercando un nome importante a cui affidare la squadra nella prossima prossima stagione e si sarebbe pensato anche a Josè Mourinho.

Infatti nelle ultime ore il portoghese sembrerebbe vicino all’addio al Tottenham, vista l’ormai lontana qualificazione in Champions League, con i bookmakers che hanno abbassato le quote su un suo esonero. Così l’ombra dello ‘special one’ inizia ad aleggiare alla Pinetina. Inoltre, quel rapporto che Sarri non riesce a stabilire con Ronaldo potrebbe svilupparsi proprio con Mourinho essendo entrambi portoghesi. Dunque possibile clamoroso ritorno in Serie A per l’eroe del triplete interista nel 2010.

