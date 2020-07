La richiesta di Cristiano Ronaldo spiazza la Juventus: l’ipotesi addio ai bianconeri, nel calciomercato estivo, si riaccende con forza

La Juventus incassa il rocambolesco pari casalingo contro l’Atalanta e guarda al futuro. Un futuro che si chiama Champions League contro il Lione, grande obiettivo della squadra di Sarri in questa stagione. Dal campo al calciomercato, torna in discussione il futuro di Cristiano Ronaldo: il portoghese può pensare nuovamente all’addio.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, Sarri in bilico | Spunta l’ombra dell’ex Inter

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, scambio in Serie A | Ecco l’esterno!

Calciomercato Juventus, la richiesta di Ronaldo: addio possibile

Ronaldo vuole vincere. Vuole continuare a farlo nonostante le 35 primavere sulle spalle: il desiderio del portoghese, però, potrebbe non coincidere con le scelte della Juventus. A riportalo è ‘Don Balon’ che sottolinea come la richiesta di una squadra ancora più forte, con colpi di spessore in vista del prossimo anno, difficilmente verrà condivisa dalla dirigenza bianconera. Ecco perchè l’addio di Cristiano Ronaldo alla Juventus è tutt’altro che utopia, nonostante la scadenza del portoghese sia fissata al 30 giugno 2022.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Il Psg, che con ogni probabilità perderà uno tra Mbappè e Neymar in estate, può rifarsi avanti per CR7. Ronaldo sa che gli rimane poco tempo per puntare alla Champions e ad eguagliare Messi nella bacheca dei Palloni d’Oro (6 a 5 per l’argentino). La Juventus ha in mente un leggero ridimensionamento in vista del prossimo anno, con l’abbassamento del monte ingaggi. L’ingaggio di Milik sarebbe un segnale importante, in questo senso.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, scippo di Allegri alla Juventus | Scambio e 50 milioni

Ecco dunque che le garanzie richieste dall’asso portoghese non potrebbero essere assicurate: Ronaldo può salutare con un anno d’anticipo, la Ligue 1 è pronta ad accoglierlo.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan e Juventus, proposta a sorpresa | Regia di Mendes

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, Juventus al top | ”Altro che Barcellona”