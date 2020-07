Calciomercato, Immobile sbotta: ”Ora basta” | C’è la Juventus

Dopo una stagione straordinaria, Immobile sta vivendo un momento complicato: il bomber starebbe pensando all’addio, la Juventus è in agguato.

Il momento in casa Lazio non è dei più idilliaci. I biancocelesti arrivano da tre sconfitte consecutive ed il sogno scudetto sembra essersi infranto. Anche per Ciro Immobile sembra essersi spenta la magia, con il Sassuolo il bomber è rimasto di nuovo a secco. Sui social l’attaccante campano è stato inondato di insulti, una rabbia social che si è allargata anche nei confronti della sua famiglia. Immobile ha sbottato sul proprio profilo ‘Instagram’: “Probabilmente ci si dimentica facilmente, quindi vi chiedo di lasciare in pace la mia famiglia. Se volete scrivere cattiverie e insulti, prendetevela con me direttamente. La mia famiglia non c’entra niente”.

Calciomercato Juventus, prende quota Immobile per l’attacco

Nonostante le critiche dei tifosi della Lazio, Immobile rimane comunque in testa alla classifica dei marcatori. Dietro di lui c’è Cristiano Ronaldo che, con 28 goal, è ad una sola rete di distanza: anche la corsa per il capocannoniere è fra biancocelesti e Juventus. Gli attriti con la tifoseria laziale, da sempre una delle più complicate, non sono iniziati adesso per Immobile. Proprio l’ambiente difficile, e l’età che avanza, starebbero facendo vacillare l’attaccante di Torre Annunziata. L’idea di lasciare la Lazio in estate per dare l’assalto a dei titoli di squadra sta rimbalzando nella mente di Immobile.

Che la Juventus stia cercando un attaccante per la prossima stagione non è certo un mistero, con Gonzalo Higuain al passo d’addio. Il ritorno di Immobile, cresciuto nelle giovanili bianconere, potrebbe essere un’idea destinata a prendere quota a fine stagione. Il miglior marcatore della Serie A nell’ultima decade, a 30 anni di età, vorrebbe riuscire a vincere uno scudetto. Dopo questa stagione, potrebbe decidere di raggiungere la ‘Vecchia Signora’.

Periodo negativo e ambiente difficile, Immobile ragiona su un possibile addio alla Lazio: la Juventus pensa al bomber biancoceleste.

RM

