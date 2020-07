Calciomercato Inter, no a Lautaro | Il Barcellona si vendica!

L’Inter non smette mai di lavorare sul calciomercato per programmare al meglio la nuova annata, ma un obiettivo potrebbe sfumare: tante big su di lui

L’Inter non vuole mollare di un centimetro in questo finale di campionato, anche se le recenti prestazioni hanno rimesso tutto in bilico. La società nerazzurra era partita con ambizioni l’estate scorsa e nei primi mesi di stagione aveva fatto molto bene, ma da febbraio in poi è arrivato il crollo che ha eliminato tante certezze.

La lotta per la Serie A sembrerebbe ormai sfumata, anche se con un successo di domani la squadra allenata da Antonio Conte potrebbe tornare al secondo posto in coabitazione con la Lazio, ma a ben otto punti dalla vetta. Diversa la situazione in Europa League, dove si ripartirà da agosto e può ancora succedere di tutto.

Calciomercato Inter, il Barcellona si ‘vendica’ e prova a soffiare Martinez Quarta

La società non vuole arrendersi e sta lavorando ormai da diverso tempo per provare a rinforzare la rosa e renderla ancor più competitiva per la prossima annata. Lucas Martinez Quarta, difensore del River Plate, è accostato da diverso tempo ai nerazzurri ma l’obiettivo potrebbe sfumare.

Secondo quanto riportato da Don Balon, infatti, su di lui ci sarebbe l’interesse del Barcellona, che lo vorrebbe per rimpiazzare Pique e si vendicherebbe così per la resistenza dell’Inter riguardo la cessione di Lautaro. Anche Manchester City, Manchester United, Chelsea e Real Madrid sarebbero sulle sue tracce e il difensore potrebbe partire per una cifra intorno ai 15 milioni di euro.

Il classe 1996 ha voglia di fare il salto di qualità e trasferirsi in Europa, ma la sua destinazione al momento sembrerebbe non essere quella italiana.

