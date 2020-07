Coronavirus, UFFICIALE: nuova positività in Serie A! I dettagli

Nuovo caso di positività al Covid-19 riscontrato in Serie A: l’annuncio è arrivato pochi minuti fa sul sito ufficiale del club!

Brutte notizie in arrivo per quanto riguarda un nuovo caso di positività in Serie A. Da pochi minuti sul sito ufficiale del Parma è stato annunciato: “Comunica che l’ultima serie di esami ha evidenziato un caso di positività al Covid-19 relativamente a un membro (non calciatore) del gruppo squadra”. Sarebbe così il primo caso in assoluto dopo la ripresa del campionato italiano dopo il blocco momentaneo di tutte le competizioni a causa dell’emergenza Coronavirus.

Serie A, un caso di positività in casa Parma

Successivamente si può continuare a leggere nel comunicato ufficiale del club: “Il soggetto completamente asintomatico è stato prontamente isolato secondo le direttive federali e ministeriali”. Infine, è arrivata una precisazione davvero importante: “La società comunica altresì che tutti gli altri membri del suddetto gruppo squadra sono risultati negativi ai test Covid-19 e hanno iniziato l’isolamento presso il Centro Sportivo ma potranno continuare regolarmente l’attività, costantemente monitorati secondo il protocollo vigente”.

