Inter-Bologna, furia Mihajlovic | Arriva la replica di Caressa!

Continua la polemica a distanza tra Sinisa Mihajlovic e Fabio Caressa dopo le dichiarazioni furiose ai microfoni di Sky Sport dell’allenatore del Bologna: la replica!

Non si placano le polemiche tra l’allenatore del Bologna, Sinisa Mihajlovic, e il conduttore e telecronista di Sky Sport, Fabio Caressa, dopo le dichiarazioni del tecnico della compagine emiliana proprio sull’emittente privata. Così nella giornata di oggi è arrivata la replica dello stesso Caressa su Deejay Football Club.

Inter-Bologna, la risposta di Caressa a Mihajlovic

Così lo stesso conduttore di Sky ha riposto all’attacco di Mihajlovic: “Una vita che dico a tutti che sono alto e biondo… ringraziando il cielo che sono il marito di Benedetta Parodi!”. In aggiunta, Caressa ha rivelato i motivi per cui si sia soffermato sull’Inter in studio domenica sera: “Abbiamo parlato del Bologna per tutto il post-partita su Sky: la partita è stata disputata alle cinque nel pomeriggio. Io, invece, sono andato in onda all’una meno venti. Così ho parlato direttamente del rigore di Lautaro, dopo la sua voglia a calciarlo..e poi del successivo errore”.

Botta e risposta anche a distanza di giorni per sistemare così gli altri dubbi intorno a questa questione, che sembra ormai del tutto acqua passata.

