Possibile ribaltone sulla panchina dell’Inter: Conte rischia l’esonero, Allegri in prima fila per sostituirlo. L’ex tecnico della Juventus potrebbe chiedere l’ingaggio di Alex Sandro

Possibile terremoto all’Inter. Traballa la panchina di Antonio Conte dopo gli ultimi risultati deludenti dei nerazzurri, ieri fermati sul 2-2 dal Verona dopo il tonfo casalingo di domenica contro il Bologna. L’obiettivo scudetto è ormai sfumato, con Lukaku e compagni sorpassati anche dall’Atalanta e adesso scivolati al quarto posto in classifica. Potrebbe così interrompersi clamorosamente dopo una sola stagione il matrimonio tra la società meneghina e l’ex Ct della Nazionale, che la scorsa estate ha firmato un contratto triennale da oltre 11 milioni di euro all’anno.

Inter, Alex Sandro con Allegri: la Juve punta Esposito

Suning starebbe riflettendo su Conte e non sarebbero da escludere sorprese in merito ad una possibile separazione anticipata tra le parti. In caso di divorzio, Marotta potrebbe affidarsi a Massimiliano Allegri in panchina strappandolo alla concorrenza del PSG. L’ex allenatore della Juventus sarebbe il nome forte dell’Ad interista, che nel 2014 lo portò a Torino dopo l’addio improvviso di Conte alla ‘Vecchia Signora’. Con il livornese al timone cambierebbero anche le strategie sul mercato della dirigenza di Viale della Liberazione, con Marotta che potrebbe guardare con attenzione proprio in casa Juve per accontentare Allegri. Il tecnico può puntare a qualche suo ex pupillo, tra i quali spiccherebbe Alex Sandro. L’Inter deve rinforzarsi sul settore sinistro del campo e il brasiliano rappresenterebbe una scelta di alto livello dopo il colpo Hakimi sulla fascia opposta. La Juve valuterebbe circa 40 milioni di euro l’ex Porto e nel caso in cui l’Inter si muovesse concretamente potrebbe chiedere l’inserimento nell’operazione di Sebastiano Esposito.

Una sorta di provocazione da parte di Paratici all’ex gemello Marotta, con i campioni d’Italia che chiederebbero un assegno cash tra i 22 e i 25 milioni oltre al cartellino del baby attaccante, vicino al rinnovo con i nerazzurri. Allegri sulla panchina dell’Inter potrebbe infiammare ulteriormente il derby d’Italia sul mercato tra le due grandi rivali.

