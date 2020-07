Calciomercato Juventus, addio Jorginho | Arriva l’annuncio di Lampard!

Il centrocampista italo-brasiliano del Chelsea, Jorginho, sarebbe finito nel mirino della Juventus: pochi minuti è arrivato l’annuncio di Lampard!

Jorginho potrebbe partire al termine della stagione. Il centrocampista del Chelsea non sta trovando tanto spazio in questo periodo sotto la gestione Lampard. Dopo la pandemia per Coronavirus l’italo-brasiliano ha perso la sua titolarità con lo stesso manager inglese che gli ha preferito giovani talenti dei “Blues” nel suo ruolo.

Calciomercato Juventus, il futuro di Lampard

Il suo futuro resta ancora in bilico con Maurizio Sarri che lo conosce molto bene fin dai tempi di Napoli. Su Jorginho è intervenuto in conferenza stampa lo stesso Lampard che ha svelato: “Se resta fuori un giocatore per diverso tempo, non significa che non rientra più nei miei piani”. Poi ha aggiunto: “Ci sono sempre giocatori che sono o magari scontenti o che in certi momenti restano fuori: ora è il suo caso”. Infine, il manager inglese ha rivelato: “E’ stato fondamentale in questa stagione, dentro e fuori dal campo, e questo non è cambiato, sono molto contento di lui”.

