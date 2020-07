Non è un buon momento per l’Inter, che fa delle riflessioni riguardo il futuro. Due big non sono più incedibili: la situazione

Sembrava essere la stagione della svolta per l’Inter, che aveva iniziato nel migliore dei modi ed è rimasta agganciata alla lotta scudetto fino alla fine di febbraio. Dopo di che sono arrivati troppi passi falsi che hanno fatto sprofondare la compagine nerazzurra dalla seconda posizione in classifica alla quarta, a ben dieci lunghezze dalla Juventus.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, scelta a sorpresa per il post Ibrahimovic | Il nuovo nome

Ora in Serie A resta da raggiungere la matematica certezza della qualificazione in Champions League che è ormai a un passo, dopo di che l’attenzione i sposterà sull’Europa League che ripartirà ad agosto e può salvare l’annata dei nerazzurri. Si ripartirà dagli ottavi di finale contro il Getafe.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, futuro Nainggolan | Rientro ad una sola condizione!

Calciomercato Inter, svalutazione per Brozovic e Skriniar: non sono più blindati

Nel frattempo la società continua a lavorare sul futuro e visto che nelle ultime settimane sono venute a mancare tante certezze, non sono escluse nuove rivoluzioni sia nello staff che all’interno della squadra. Resta da capire la posizione di Antonio Conte ma nel frattempo c’è la svalutazione di alcuni big.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, pericolo Real per il pilastro | Lo ha chiesto Zidane!

Su tutti in particolare ci sono Brozovic e Skriniar. Il primo ha ora un prezzo inferiore rispetto ai 60 milioni di euro della clausola e inoltre non sembrerebbe esserci l’accelerata riguardo il rinnovo (contratto in scadenza nel 2022). Lo slovacco, invece, ora potrebbe valere meno di 50 milioni a causa delle prestazioni poco brillanti degli ultimi mesi.

Le due certezze del passato, dunque, sono in netto calo e in caso di assalto delle big, a differenza del passato l’Inter potrebbe aprire alla loro cessione.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Milan e Juventus, proposta a sorpresa | Regia di Mendes

Italia, finale ad Euro 2012 | La rivelazione di Del Bosque