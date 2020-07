Calciomercato Inter, firma e addio | Nuova avventura per lui!

Novità in vista per quanto riguarda il futuro del giocatore dell’Inter: possibile addio al club nerazzurro con una nuova avventura decisiva!

L’Inter continua a lavorare senza sosta sul fronte mercato tra acquisti, rinnovi e cessioni. L’ad nerazzurro, Beppe Marotta, starebbe lavorando anche per quanto riguarda il futuro del giovane attaccante, Sebastiano Esposito, lanciato in prima squadra da Antonio Conte a partire dalle passate tournée estive.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, futuro Nainggolan | Rientro ad una sola condizione!

Calciomercato Inter, addio dopo il rinnovo per Esposito

Lo stesso attaccante dell’Inter, Sebastiano Esposito, classe 2002, ha cambiato agente passando da Carpeggiani a Pastorello con l’annuncio ufficiale arrivato nella giornata di ieri. Inoltre, come svelato da “Sky Sport” sarebbe vicinissimo il suo rinnovo con l’Inter fino al 2025 con il successivo adeguamento per l’ingaggio.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, doccia fredda Ibrahimovic: “Non è il Milan che ho in mente”

E così nella prossima stagione, infine, la dirigenza nerazzurra potrebbe pensare anche di mandarlo in prestito in qualche club di Serie A che valorizza i giovani, con Atalanta e Parma in pole. L’obiettivo è quello di dargli così la possibilità di essere protagonista in massima serie dopo l’esordio e il primo gol tra i professionisti.

L‘Inter continua a pensare anche al futuro con giocatori funzionali al suo progetto anche per quanto riguarda gli anni a venire.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, ostacolo Beckham per il pupillo di Conte

Juventus, Higuain pedina di scambio in Serie A | Confermata anticipazione

Calciomercato Milan, maxi proposta dal Zidane | Due per Donnarumma