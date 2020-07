Inter, per il futuro di Conte non è da escludere un ritorno in Premier League: Manchester United e Newcastle le piste più calde.

Complici una serie di risultati tutt’altro che positivi, l’Inter riflette sul futuro di Antonio Conte. La società ha deciso di tenerlo, ma su di lui aleggia l’ombra di Max Allegri, che dopo la Juventus potrebbe sostituirlo anche in nerazzurro. Determinanti potrebbero essere i prossimi risultati sia in campionato che in Europa League, con l’Inter che resta una delle grandi favorite per vincere la competizione.

Calciomercato Inter, Conte e l’ipotesi Premier

A far riflettere l’Inter sull’eventuale cambio di allenatore è anche il fatto di potersi ritrovare sul groppone uno stipendio decisamente elevato. Diverso potrebbe invece essere il discorso nel caso in cui fosse lo stesso Conte a voler cambiare aria, come riferisce il ‘Corriere dello Sport’, magari con un’offerta già in mano.

Offerta che potrebbe arrivare dal Manchester United o dal Newcastle. I ‘Red Devils’ sembrano in ripresa, con Solskjaer che potrebbe aver trovato la quadratura del cerchio, ma se i risultati non dovessero soddisfare la proprietà, il norvegese potrebbe rischiare la panchina. In ballo ci sono ancora un posto per qualificarsi alla Champions League, l’Europa League e anche la FA Cup. Se Solskjaer non dovesse centrare neppure uno di questi traguardi, allora l’addio sarebbe quasi scontato.

Diverso invece il discorso Newcastle: in casa ‘Magpies’ da tempo aleggia l’ipotesi di un possibile passaggio di proprietà nelle mani degli arabi. Se la vendita del club dovesse concretizzarsi, il Newcastle punterebbe su un allenatore di grande livello, dicendo addio a Bruce. E Conte potrebbe essere certamente l’uomo giusto su cui puntare.

