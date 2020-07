Calciomercato, futuro Conte | La scelta dell’Inter e l’ombra di Allegri

Si parla tanto del futuro di Antonio Conte, che è tornato ad essere in bilico dopo i recenti passi falsi. La decisione dell’Inter: Allegri osserva!

L’Inter sta vivendo una stagione particolare e vuole rialzarsi nelle ultime settimane per cancellare i recenti passi falsi. Dopo aver lottato per diversi mesi per la conquista del campionato con Juventus prima e poi anche con la Lazio, i nerazzurri hanno abbandonato definitivamente lo scudetto ma sono ormai a un passo dalla matematica qualificazione alla prossima Champions League.

L’obiettivo concreto della società è ormai quello dell’Europa League, che ripartirà ad agosto con la gara secca contro il Getafe. È l’unica competizione rimasta che può portare un trofeo a Milano dopo quasi dieci anni dall’ultimo, e può salvare in maniera definitiva la stagione di Antonio Conte che fin qui non è stata brillantissima.

Calciomercato Inter, la società ha deciso: vuole ancora Conte. Dubbi sulle intenzioni del tecnico

Proprio sul tecnico appena menzionato sono arrivate tante voci in queste ore riguardo delle ipotesi a sorpresa sul suo futuro. Secondo quanto riportato da Sky Sport, però, l’Inter vorrebbe trattenere il proprio allenatore anche per la prossima stagione e lottare per i titoli più importanti grazie a dei rinforzi in arrivo dal calciomercato.

Le parti si metteranno a tavolino a fine stagione e discuteranno sul da farsi. Antonio Conte vorrebbe una sorta di rivoluzione e se non dovesse essere accontentato, non è escluso un passo indietro del tecnico stesso. La società dunque vuole proseguire con l’ex Juve ma sarà lui poi a prendere la decisione finale.

Qualora dovesse arrivare la separazione, invece, i nerazzurri quasi sicuramente punterebbero su Massimiliano Allegri, che ha ottimi rapporto con l’ad Beppe Marotta.

